За 6 затриманих у справі «Ощадбанку» внесли застави

За шістьох затриманих у справі «Ощадбанку» внесли застави, очікується їх вихід на свободу. Про це повідомила юридична компанія EQUITY, адвокати якої представляють інтереси цих осіб в суді.

Заставу внесли за колишнього керівника ЗАТ «Креатив» (2 мільйони гривень), колишніх двох працівників ПАТ «Креатив Груп» (2 мільйони і 550 тисяч), колишнього головного бухгалтера групи компаній «Креатив» (1,5 мільйона), колишнього директора ТОВ «ЗМЖ» (1 мільйон), колишнього акціонера групи компаній «Креатив» Максима Березкіна (5 мільйонів).

«Ми очікуємо, що клієнти компанії вийдуть на свободу вже найближчим часом», – ідеться у повідомленні.

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24 жовтня в НАБУ повідомили про затримання 10 людей у межах цієї справи. За даними слідства, у період 2013–2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 мільйонів доларів США буцімто на купівлю насіння соняшника.

За даними слідства, після отримання коштів тодішні власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії.

У межах цієї справи керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький направив генеральному прокурору Юрію Луценко подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, члена депутатської групи «Воля народу» Станіслава Березкіна.