«Ощадбанк» відреагував на розслідування НАБУ про розкрадання 20 млн доларів

Із 2015 року державний «Ощадбанк» здійснює «активну претензійно-позовну роботу щодо повернення боргів групи «Креатив», повідомила прес-служба фінансової установи у відповідь на інформацію про розслідування Національного антикорупційного бюро України щодо розкрадання 20 мільйонів доларів банку.

«Загалом банком подано до судів загальної юрисдикції 23 позовні заяви про стягнення заборгованості з групи компаній «Креатив» та їх поручителів – фізичних осіб Березкіна М.С. та Давидова Ю.Г. Отримано 11 судових рішень про стягнення заборгованості з боржників та поручителів на користь «Ощадбанку» та таких, що набрали законної сили, на загальну суму 212,7 млн доларів США, 12,7 млн євро та 255 млн грн», – заявили в «Ощадбанку».

24 жовтня в НАБУ повідомили про затримання 10 людей у межах цієї справи. За даними слідства, у період 2013–2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 мільйонів доларів США буцімто на купівлю насіння соняшника.

За даними слідства, після отримання коштів тодішні власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії.

У межах цієї справи керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький направив генеральному прокурору Юрію Луценко подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, члена депутатської групи «Воля народу» Станіслава Березкіна.