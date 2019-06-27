На Львівщині вручили нагороди родинам загиблих військовослужбовців

У Львові 37 родин загиблих військовослужбовців 27 червня отримали відзнаки Міністерства оборони України «Знак пошани». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цими нагородами вшановують батьків військових.

«Те, що пам’ятають про мого сина, для мене важливо. Для мами – це головне, щоб про її дитину не забували. Моєму синові Тарасу був 21 рік, він служив у 80-й десантній бригаді. Загинув у Луганському аеропорту у 2014 році. Сьогодні мене обурюють дії влади, починаєш падати духом, бо не знаєш, чим все це у країні закінчиться. Дуже хочу сподіватись, що смерть сина та інших наших дітей, що повстали проти російського кріпацтва, нарешті принесе свободу всім нам. Тому важко дається та нагорода через такі переживання. У нашій родині були українські герої. У Тараса були патріотичні гени», – розповіла матір загиблого бійця Світлана Зозуля.

Сьогодні у Львівській області проживає понад 500 родин загиблих бійців із різних військових формувань.

«Є список загиблих і ми удостоюємо родини. 270 родин вшанували у Львівській області. Це шана Міноборони рідним, які виховали героїв. Наш обов’язок їх пам’ятати», – заявив Львівський обласний військовий комісар Олександр Тіщенко.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.