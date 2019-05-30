Слідство має кілька версій щодо загибелі 4 воїнів-авіаторів під час тренувального польоту на Мі-8

29 травня о 23:27 у Рівненській області, поблизу села Сестрятин Радивилівського району, під час планових тренувальних навчань на гелікоптері Мі-8 загинули четверо воїнів-авіаторів 16-ї окремої бригади армійської авіації командування Сухопутних військ, яка розташовується у Бродах Львівської області. Пошукові роботи завершені. Тривають слідчі дії. 30 травня на Львівщині було оголошено днем жалоби за військовослужбовцями.

Військовослужбовці 16-ї окремої бригади армійської авіації у Бродах сумують за побратимами. З нічного тренування, яке здійснювали льотчики за 20 кілометрів від місця служби, не повернулись – командир бригади, полковник Ігор Мазепа, який командував екіпажем, льотчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко, бортовий авіаційний технік-інструктор, капітан Василь Романюк, бортовий авіаційний технік, старший лейтенант Павло Дацюк. Усі вони, за словами їхніх колег, мали військовий досвід, дехто брав участь у миротворчих операціях. Ігор Мазепа у зоні бойових дій на Донбасі врятував не одного побратима.

Із бойовим вертольотом було втрачено зв’язок. Другий екіпаж, який поруч здійснював політ, побачив місце падіння гелікоптера, говорить заступник командира 16-ї окремої бригади армійської авіації Михайло Шур.

Людський організм дає збої, то що казати про техніку

«Польоти виконувались у штатному режимі, згідно з планом бойової підготовки. Гелікоптер Мі-8 – досить надійна машина, була після капітального ремонту. Людський організм дає збої, то що казати про техніку. На борту були 4 осіб, тому що молодий бортовий технік отримував путівку в життя, щоб самостійно літати, за ним допускається інструктор. Був просто бортовий технік Павло Дацюк і бортовий технік- інструктор Василь Романюк. Весь екіпаж був досвідчений», – каже заступник командира бригади Михайло Шур.

На місці трагедії завершені пошукові роботи, знайдені тіла загиблих військовослужбовців.

На сьогодні слідча комісія вивчає кілька версій трагедії: технічна несправність гелікоптера, неякісне пальне, неналежна підготовка до проведення польотів. Слідство відпрацьовуватиме кожну з версій, буде надана правова оцінка, наголосив під час брифінгу начальник управління військової прокуратури Західного регіону Юрій Табака. За його словами, призначено експертизи, вилучається документація на вертоліт, зокрема акти технічного стану.

Військова прокуратура Рівненського гарнізону зареєструвала кримінальне провадження за статтею 416 (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу та інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Загиблі були досвідченими військовими

Родини загиблих військовослужбовців у великому горі. Їх підтримують друзі та колеги. До будинку командира бригади приїхали рідні і його побратими, як тільки дізнались про трагедію.

«Коли сталась трагедія під Слов’янськом, обстріляли вертоліт, де був Ігор Мазепа, він усіх врятував на борту. Всі вижили завдяки йому. Він був поранений і отримав нагороду заслужено. Досвідчений льотчик, що ж там могло статись… Шок у всіх, не віриться», – говорить кума Ігоря Мазепи Оксана Макух.

Про кожного загиблого військовослужбовця друзі і знайомі кажуть найкращі слова.

«Моя дитина там могла бути. Це були нічні польоти, вчора і позавчора. Мій син служить, разом із Павлом Дацюком вчився літати. Нічні польоти бувають, бо ж вони мусять вчитись. То мусила бути якась серйозна поломка. Дуже добра дитина Павло, кращий друг мого сина. 40 днів тому помер його тато, який прослужив 20 років», – не стримує сліз мама військовослужбовця Надія Оксентюк.

Побратими загиблих не озвучують свої припущення, що могло стати причиною падіння гелікоптера. Вони сподіваються, що слідство знайде відповідь.

За час бойових дій на Донбасі 84 військовослужбовці 16-ї бригади армійської авіації, що розташовується у Бродах, були нагороджені державними нагородами, а 147 – відзнаками Міністерства оборони, в тому числі і загиблі. Восьмеро воїнів-авіаторів підрозділу загинули і отримали звання Героїв України посмертно.