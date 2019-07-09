НАЗК: 137 тисяч грн незаконного внеску на підтримку Наливайченка конфіскують до бюджету

137 500 гривень незаконного внеску на підтримку кандидата в президенти України Валентина Наливайченка конфіскують до державного бюджету, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

У відомстві зазначили, що Вінницький міський суд визнав неназвану фізичну особу винною в порушенні порядку надання добровільного внеску до виборчого фонду кандидата в президенти.

«Суд постановив застосувати до внескодавця стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1190 гривень на користь держави, з конфіскацією суми внеску в розмірі 137 500 гривень», – заявили в НАЗК.

Наливайченко не коментував повідомлення від Національного агентства з питань запобігання корупції.

Під час виборів президента 2019 року Наливайченко отримав у свій виборчий фонд понад 6,5 мільйона гривень добровільних внесків фізичних осіб. У першому турі виборів кандидат отримав 0,22% голосів.