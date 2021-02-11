У НАН 40% науковців становлять жінки – президент академії наук

У Національній академії наук України 40% науковців становлять жінки. Про це заявив президент НАН Анатолій Загородній у привітанні з нагоди Міжнародного дня жінок і дівчат у науці, який відзначають 11 лютого.

«Понад 40 відсотків усіх науковців Академії складають представниці прекрасної статі. Із притаманною їм працьовитістю, наполегливістю, непохитною вірою, рішучістю та унікальним баченням вони очолюють наукові проєкти, створюють життєво важливі лікарські засоби та комп’ютерні програми, досліджують Всесвіт і структуру ДНК, відкривають нові сторінки історії та культури нашої держави. Історії успіху жінок-науковців є найкращим інструментом руйнування ґендерних стереотипів та взірцевими прикладами для наслідування майбутніми поколіннями», – написав президент НАН.

Водночас у президії Національної академії наук з 35 членів – дві жінки.

22 грудня 2015 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію A/RES/70/212, якою встановила 11 лютого щорічно відзначати Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Метою такого кроку було досягнення повного і рівного доступу жінок і дівчат до науки й розширення їхніх прав і можливостей.