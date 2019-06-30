Народний депутат заперечує причетність до нападу на ексмера Конотопа

Народний депутат із групи «Воля народу» Ігор Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Артема Семеніхіна.

«Я готовий пройти поліграф для того, аби спростувати будь-які звинувачення на свою адресу», – сказав Молоток у коментарі агентству «Укрінформ».

Сам Семеніхін заявляє, що його хотіли «вибити» з участі у парламентських виборах по округу номер 160. Він наполягає, що до нападу на нього причетний Молоток, який також балотується в народні депутати по цьому округу.

На члена партії «Свобода» Артема Семеніхіна напали вночі 27 червня. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «замах на вбивство». Його шпиталізували з травмою голови та переломом шийного відділу хребта.

37-річний Артем Семеніхін брав участь у антитерористичній операції на Донбасі, був мером Конотопа у 2015-2018 роках. Зокрема він відомий тим, що в 2017 році зірвав збори партії Віктора Медведчука «Український вибір», назвавши її діяльність антиукраїнською.