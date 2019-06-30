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30 Червень 2019, Київ 19:56
Новини | Події

Народний депутат заперечує причетність до нападу на ексмера Конотопа

Через напад на ексмера Конотопа поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «замах на вбивство»

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Народний депутат із групи «Воля народу» Ігор Молоток заперечує свою причетність до нападу на ексмера Конотопа Артема Семеніхіна.

«Я готовий пройти поліграф для того, аби спростувати будь-які звинувачення на свою адресу», – сказав Молоток у коментарі агентству «Укрінформ».

Сам Семеніхін заявляє, що його хотіли «вибити» з участі у парламентських виборах по округу номер 160. Він наполягає, що до нападу на нього причетний Молоток, який також балотується в народні депутати по цьому округу.

На члена партії «Свобода» Артема Семеніхіна напали вночі 27 червня. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «замах на вбивство». Його шпиталізували з травмою голови та переломом шийного відділу хребта.

37-річний Артем Семеніхін брав участь у антитерористичній операції на Донбасі, був мером Конотопа у 2015-2018 роках. Зокрема він відомий тим, що в 2017 році зірвав збори партії Віктора Медведчука «Український вибір», назвавши її діяльність антиукраїнською.

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