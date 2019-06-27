Побиття Семеніхіна: поліція ще не може опитати потерпілого, розглядають три версії

Версії щодо мотивів нападу на колишнього мера міста Конотоп у Сумській області не обмежуються його політичною дільністю – про це журналістам повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції в області, начальник слідчого управління Олег Григоров.

«Основа версія – це громадська діяльність потерпілого. Звичайно, ми будемо розглядати версію хуліганських мотивів і версію (нападу – ред.) на ґрунті особистих неприязних відносин. Це версії глобальні, можливо, в ході роботи будуть з’являтися ще робочі версії, це основні три напрямки без конкретизації будь-яких осіб», – додав Григоров.

За словами начальника ГУНП в області Миколи Лушпієнка, на Семеніхіна напали, коли він повертався додому вночі.

«Семеніхін поставив автомобіль, і в районі гаражів від невідомого чи невідомих, скільки їх там було, поки що не встановлено, отримав удар по голові, втратив свідомість і знепритомнів. Поки що все, спілкування з потерпілим немає», – сказав Лушпієнко під час брифінгу.

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За словами представників поліції, допитати Семеніхіна не можуть через його стан і заборону лікарів.

Як повідомляють лікарі, 27 червня колишнього мера Конотопа переправляють до Києва. Про це зокрема сказав в ефірі каналу UA:Перший головний лікар Конотопської районної лікарні Василь Згонник.

«Стан тяжкий залишається, стабільний, хворий в свідомості. Є травма голови, тобто лінійних перелом декількох кісток. Є забої головного мозку. Хворий сьогодні буде транспортований до міста Києва, в інститут Ромоданова», – уточнив він.

На члена партії «Свобода» Артема Семеніхіна, який також балотується на виборах до парламенту, напали вночі проти 27 червня. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «замах на вбивство».

37-річний Артем Семеніхін брав участь у антитерористичній операції на Донбасі, був мером Конотопа у 2015-2018 роках. Зокрема він відомий тим, що в 2017 році зірвав збори партії Віктора Медведчука «Український вибір», назвавши її діяльність антиукраїнською.