Підозрюваних у нападі на голову ВККС затримали – Аваков

Поліція Києва затримала підозрюваних у нападі на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, поліцейські затримали п’ятьох людей, які облили Козьякова зеленкою на замовлення.

«Виконавцям це коштувало всього $200. Ніщо порівняно із сімома роками в’язниці за частиною 2 статті 346 КК (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча – ред.). Не беріться за брудну роботу!» – радить міністр.

Чи вдалося встановити замовника нападу, Аваков не уточнює.

Про напад на Сергія Козьякова стало відомо 16 листопада. Невідомі облили його зеленкою, коли він виходив із готелю, де тривав Сьомий судовий форум.