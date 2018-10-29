США: підозрюваного в нападі на синагогу виписали з лікарні, його очікують у суді

Підозрюваного в нападі на синагогу в американському місті Піттсбург у штаті Пенсильванія виписали з лікарні, його очікують у суді 29 жовтні.

Чоловік потрапив до лікарні з кількома вогнепальними пораненнями, які він отримав під час перестрілки з поліцейськими.

46-річного Роберта Бауерса висувають обвинувачення за 29 пунктами. Мірою покарання в деяких звинуваченнях може бути смертна кара.

Стрілянина сталася 27 жовтня. Унаслідок нападу на синагогу загинули 11 людей. Шестеро були поранені – серед них четверо поліцейських, які намагалися знешкодити нападника.