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29 Жовтень 2018, Київ 18:39
Новини | Міжнародні

США: підозрюваного в нападі на синагогу виписали з лікарні, його очікують у суді

Вшанування пам'яті жертв стрілянини в місті Піттсбург, США, 27 жовтня 2018 року

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Підозрюваного в нападі на синагогу в американському місті Піттсбург у штаті Пенсильванія виписали з лікарні, його очікують у суді 29 жовтні.

Чоловік потрапив до лікарні з кількома вогнепальними пораненнями, які він отримав під час перестрілки з поліцейськими.

46-річного Роберта Бауерса висувають обвинувачення за 29 пунктами. Мірою покарання в деяких звинуваченнях може бути смертна кара.

Стрілянина сталася 27 жовтня. Унаслідок нападу на синагогу загинули 11 людей. Шестеро були поранені – серед них четверо поліцейських, які намагалися знешкодити нападника.

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