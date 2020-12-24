Нападників на Артема Мирошниченка на 60 діб лишили за гратами

Колегія суддів Слов’янського міського районного суду 24 грудня продовжила на 60 діб строк тримання під вартою Миколі Барабашу та Олександру Баришку, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Двох мешканців Бахмута (Донецька область) підозрюють у розбої та завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть волонтера Артема Мирошниченка.

Барабаш і Баришок, а також їхні захисники та адвокати просили замінити запобіжний захід на домашній арешт. Однак судді задовольнили клопотання прокурора артемівської прокуратури Олександра Горобця.

Як повідомив Радіо Свобода Сергій Мирошниченко, за рік по смерті брата справа не зрушила з місця.

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«Справа не просувається ніяк. Ми ходили цілий рік – і знову повернулися на те саме місце. У нас нові судді, знову будуть допитувати по колу свідків. Справа повністю розглядається по-новому. Той свідок, який бачив, що конфлікт стався через українську мову, не погоджується давати свідчення. Наче людина з обмеженими фізичними можливостями і боїться за своє життя. Досі на контакт не може вийти», – повідомив Сергій Мирошниченко.

За його словами, він не бачить каяття у підсудних. Вони, навпаки, кивають, посміхаються, і під час одного з засідань, як каже Сергій Мирошниченко, навіть підморгували йому.

Цього разу суд відклав розгляд справи через те, що до зали не з’явилися свідки.

На Артема Мирошниченка напали 29 листопада 2019 року. 5 грудня того ж року він, не приходячи до тями, помер.