Хвиля нападів у Афганістані: десятки загиблих

Десятки людей загинули внаслідок низки нападів у Афганістані, зокрема – вибуху смертника в Кабулі. Як стверджує місцева влада, вибух був спрямований на акцію протесту, яку влаштували представники етнічної меншини хазарейців.

Учасники акції, протестували через нездатність уряду захистити хазарейську меншину (переважно шиїтську) від нападів «Талібану». Внаслідок вибуху в центрі столиці загинули як мінімум шестеро людей, 20 отримали поранення.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Данеш сказав афганській службі Радіо Свобода, що серед загиблих – цивільні і представники служб безпеки, відряджені до місця події для забезпечення порядку.

Відповідальність за теракт взяла на себе екстремістська організація «Ісламська держава».

Водночас в центральній провінції Газні посилилися бої між урядовими військами та лояльними до них місцевими ополченцями і бойовиками «Талібану». Сутички в цьому районі тривали й минулого тижня.

За повідомленнями місцевої влади, 25 співробітників афганських безпекових служб загинули 12 листопада в здебільшого хазарейських районах Газні, Малістані і Джагорі.

Читайте також: Афганські таліби заявили про неготовність до переговорів із урядом​

Два тижні тому «Талібан» також напав на ще один район, Хаз Урузган, у сусідній провінції Урузган.​

Сутички між талібами і урядовими силами призвели до загибелі десятків людей з обох сторін і змусили сотні цивільних тікати зі своїх домівок.

У західній провінції Фара принаймні 37 місцевих поліцейських загинули внаслідок захоплення талібами кількох блокпостів, повідомили регіональні чиновники 12 листопада.

Рух «Талібан», за даними управління спеціального генерального інспектора США у справі відбудови Афганістану, станом на 31 липня здійснює повний контроль чи вплив у 49 із 407 адміністративних районів Афганістану, що складали 18 відсотків території країни, ще 132 райони прямо непідконтрольні талібам, але також не контрольовані й урядом.

США після виведення з Афганістану бойових частин міжнародних сил 2014 року залишили там кількатисячний військовий контингент у небойових функціях – головно як тренерів, радників тощо. Також авіація США допомагає урядові Афганістану в бойових діях проти талібів та інших його противників.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!