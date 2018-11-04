Мер американського міста загинув під час служби в Афганістані

Мер одного з міст Сполучених Штатів Брент Тейлор загинув внаслідок нападу в столиці Афганістану Кабулі, повідомляють американські ЗМІ та політики, серед них – віце-губернатор штату Юта Спенсер Кокс.

«Печальні новини. Мер Норт-Огдена Брент Тейлор загинув сьогодні під час служби в Афганістані. Ненавиджу це. Насилу добираю слова… Ця війна знову коштувала нам одного з найкращих у нашому поколінні. Ми маємо згуртуватись навколо його родини», – написав Кокс на своїй офіційній сторінці в соцмережах. Він додав, що в загиблого міського голови і його дружини семеро дітей.

Кокс звернув увагу на те, що в своєму останньому публічному дописі Тейлор закликав співввітчизників прийти на проміжні вибори наступного тижня, ставлячи за приклад нещодавнє волевиявлення громадян Афганістану.

Брент Тейлор був мером міста Норт-Огден із населенням близько 17 тисяч людей в штаті Юта. В січні 2018 року він поїхав до Афганістану, щоб, за його словами, працювати радником при афганському диверсійно-розвідувальному батальйоні.

Згідно з заявою операції «Рішуча підтримка» (місія НАТО з підготовки та навчання афганських військових), внаслідок нападу ще один американський військовослужбовець дістав поранення. Нападником виявився член афганської безпекової служби, якого одразу ж після замаху вбили колеги.

18 жовтня в афганській провінції Кандагар внаслідок нападу талібів дістав поранення американський бригадний генерал Джеффрі Смайлі. Тоді ж двоє військових-афганців загинули.

Після виходу з Афганістану бойових частин країн блоку НАТО і їхніх союзників у 2014 році афганський уряд все ще має підтримку США в авіації. Також американські військові надають небойову допомогу афганським колегам, які воюють із екстремістським рухом «Талібан» та іншими противладними угрупованнями.