Падіння вертольота і вибух в Афганістані – понад 30 загиблих

Вертоліт афганської армії впав у західній провінції Фарах, всі 25 людей, що були на борту, загинули – про це повідомила місцева влада 31 жовтня.

За словами речника губернатора провінції Насера Мехді, гелікоптер впав невдовзі після того, як вилетів з гористого району Анар Дара вранці 31 жовтня. Він прямував до сусідньої провінції Герат.

Як стверджує Мехді, причиною падіння стали погодні умови. Натомість у екстремістській організації «Талібан» заявляють, що це вони збили вертоліт військових.

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Як уточнює Мехді, серед загиблих – заступник командира корпусу західної зони Афганістану і голова ради провінції Фарах.

Цього ж ранку біля найбільшої в’язниці Афганістану Пул-е-Чархі, що в східній частині Кабулу, підірвався смертник. Семеро людей загинули, в тому числі працівники тюрми та співробітники служби безпеки. Ще п’ятеро осіб дістали поранення.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш заявив, що мішенню нападу був автобус, який перевозив персонал в’язниці.

У Пул-е-Чархі утримують сотні в’язнів, серед них – десятки бойовиків «Талібану». Однак наразі ані ця, ані інші екстремістські організації не взяли на себе відповідальність за вибух.

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29 жовтня внаслідок вибуху біля офісу Незалежної виборчої комісії Афганістану постраждали шестеро людей.

Збройні сили й інші силові структури Афганістану після виходу з країни бойових частин країн НАТО і їхніх союзників 2014 року мусять самі воювати з рухом «Талібан» і ще з низкою противладних угруповань, але в цьому вони мають повітряну підтримку США, також у країні перебувають американські військові вже не в безпосередньо бойових функціях.

Таліби ігнорують пропозиції уряду Афганістану піти на прямі мирні переговори.