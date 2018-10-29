Вибори в Афганістані: через вибух смертника постраждали шестеро людей

У Кабулі смертник підірвався біля штаб-квартири Незалежної виборчої комісії Афганістану, завдавши поранень щонайменше шести людям. Як повідомляє місцева поліція вранці 29 жовтня, це сталося поруч із автомобілем, що стояв перед будівлею, де розташований штаб.

«Вибух був у 20 метрах від авто працівників НВК», – повідомив новинній агенції AFP речник поліції Кабула Басір Муджагід. За його словами, серед постраждалих – четверо співробітників НВК і двоє поліцейських.

Наразі невідомо, скільки людей було на місці події в момент нападу. Він стався в момент, коли представники афганської влади почали підраховувати голоси парламентських виборів.

Читайте також: «Пентагон визнав поранення генерала США в Афганістані​»

19 жовтня у провінції Кандагар вирішили відкласти вибори та перенесли їх на 29 жовтня після нападу бойовиків збройного угруповання «Талібан».

Атаки талібів та бойовиків екстремістської організації «Ісламська держава» неодноразово ставили під загрозу виборчий процес в країні.

Обидва угруповання вдавалися до насильства, щоб не дозволити афганцям віддати свій голос на виборчій дільниці. Внаслідок нападів бойовиків загинуло кілька десятків людей: як правоохоронців, так і цивільних.

Попри це, 20 і 21 жовтня вибори відбулися в більшості регіонів Афганістану.