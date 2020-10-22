Голова служби зовнішньої розвідки Росії прилетів до Мінська на зустріч із Лукашенком

До Мінська 22 жовтня прибув голова служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, повідомляє білоруське держагентство «Белта».

«Я впевнений в тому, що спецслужби можуть зробити ще багато, щоб забезпечити інтереси наших держав, наших громадян, захистити від тих загроз, які з певною періодичністю виникають», – цитує «Белта» слова Наришкіна під час зустрічі з Лукашенком.

Лукашенко також наголосив на важливості спільної роботи спецслужб Білорусі й Росії з урахуванням зовнішніх обставин.

«Не секрет, що наша зустріч зробить зараз якийсь вибух у ЗМІ, особливо в інтернеті. Так ми і не приховуємо, ситуація навколо нас непроста, я маю на увазі Союзної держави. Дякую вам за ту інформацію, яку ви регулярно доводите до наших спецслужб і до мене в тому числі», – сказав Олександр Лукашенко.

Раніше Наришкін заявляв, що до антиурядових акцій у Білорусі причетні Пентагон і ЦРУ США. Лукашенко теж вказував на втручання Заходу в справи країни.

США й інші держави ці заяви заперечували.

Велика Британія, Канада і країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка й інших офіційних осіб, причетних до ймовірної фальсифікації виборів президента Білорусі і жорстокого придушення акцій протесту.

Також аналогічні санкції запровадили Європейський союз і США. У санкціях ЄС прізвища Лукашенка на цей момент іще немає, хоча вже узгоджене його внесення в санкційний список ЄС наступними днями, у США ж він перебуває під санкціями ще з 2006 року.