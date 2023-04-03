НАСА оголосило імена чотирьох астронавтів для першої за 50 років місії до Місяця

Американська космічна агенція НАСА оголосила імена чотирьох астронавтів, які увійдуть до складу місії «Артеміда 2». Вона вирушить до Місяця наступного року.

До складу місії увійшли одна жінка і троє чоловіків: американці Крістіна Кох, Віктор Ґловер, Рейд Вайзмен і канадець Джеремі Гансен.

Астронавти стануть першими людьми, які здійснили політ поблизу Місяця за понад 50 років. Вони також будуть першими, хто здійснив політ на борту ракети нового покоління і космічної капсули «Оріон». Екіпаж не приземлиться на Місяць, а здійснить обліт супутника Землі, перевіряючи працездатність «Оріона».

Повідомлення НАСА привітав президент США Джо Байден. За його словами, відправлення астронавтів до Місяця надихне наступне покоління дослідників космосу.

Якщо місія «Артеміда 2» буде успішною, то США відправлять екіпаж на Місяць у 2025 році. У цьому випадку Крістіна Кох стане першою жінкою, яка побувала на поверхні супутника Землі.

Наприкінці минулого року Місяць облетів новий космічний корабель НАСА без астронавтів.