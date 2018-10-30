Зонд НАСА Parker побив рекорд найближчого підльоту до Сонця

Сонячний зонд Національного аерокосмічного агентства США (НАСА) побив рекорд наближення до зірки, який тримався більше 40 років. Про це повідомили в НАСА 29 жовтня.

Попередній рекорд належав апарату Helios 2, який наблизився до Сонця на відстань 43,4 мільйона кілометрів у 1976 році.

Parker зміг підлетіти до зірки на відстань 42,73 мільйона кілометрів.

«Це важливий для нас момент, але ми як і раніше зосереджені на першому максимальному зближенні з Сонцем, яке має розпочатися 31 жовтня», – розповіли в агентстві.

Зонд збиратиме дані про структуру зірки, її склад та активність протягом 12 днів – з 31 жовтня до 11 листопада. Загалом таких підльотів за сім років апарат здійснить 24.

Запуск Parker Solar Probe відбувся 12 серпня. Зонд розміром у невеликий автомобіль має обертатися навколо Сонця з рекордною швидкістю – 690 тисяч кілометрів за годину.

Вчені сподіваються, що апарат допоможе їм більше дізнатися про магнітні поля Сонця і так званий сонячний вітер.

Зонд розміром у невеликий автомобіль має обертатися навколо Сонця з рекордною швидкістю – 690 тисяч кілометрів за годину.

Вчені сподіваються, що апарат допоможе їм більше дізнатися про магнітні поля Сонця і так званий сонячний вітер.