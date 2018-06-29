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29 Червень 2018, Київ 16:46
Новини | Міжнародні

SpaceX запустила «літаючий мозок» на МКС

Місія має дістатися станції 2 липня

Ракета SpaceX 29 червня стартувала з мису Канаверал, у штаті Флорида, США, з новим обладнанням і запасами для екіпажу Міжнародної космічної станції.

Місія, яка є частиною контракту вартістю в 1,6 мільярда доларів між приватною космічною компанією SpaceX і космічним агентством США НАСА, має дістатися станції 2 липня.

Ракета Falcon 9 перевозить близько 2700 кілограмів вантажів, у тому числі круглого робота зі штучним інтелектом, якого називають «літаючим мозком».

Також на борту – нова запасна рука для робототехнічної частини космічної станції, генетично ідентичні миші, а також суперкофеїнова кава для екіпажу МКС.

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