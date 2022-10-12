Вперше в історії людству вдалося змінити орбіту астероїда – NASA

Космічне агентство Сполучених Штатів NASA 11 жовтня визнало вдалою місію з порятунку Землі від зіткнення з астероїдом. Як заявили в агентстві, зонду DART вдалося змінити орбіту 160-метрового астероїда Діморфа (Dimorphos), протаранивши його на відстані 11 мільйонів кілометрів від Землі.

«Це переломний момент для планетарного захисту та переломний момент для людства», – заявив у вівторок на брифінгу директор NASA Білл Нельсон. Місія коштувала американському бюджету більше 320 мільйонів доларів.

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Спостереження здійснювали за допомогою обсерваторій на Землі та космічних телескопів «Хаббл» та «Джеймс Вебб». Діморф обертається навколо більшого астероїда Дідім. До зіткнення із супутником один оберт навколо орбіти відбувався за 11 годин 55 хвилин. Тепер цей час скоротився до 11 години 23 хвилини.

DART зіткнувся з Діморфом наприкінці вересня на швидкості близько 24 тисячі кілометрів на годину. Апарат запустили з бази в Каліфорнії у листопаді минулого року. З моменту зіткнення вчені вивчали, чи вдалося їм змінити траєкторію астероїда.

У майбутньому в такий спосіб планується змінювати орбіту космічних тіл, які можуть зіткнутися із Землею.