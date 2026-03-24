Новини | Суспільство

Наслідки атаки РФ на Львів: Козицький повідомив про понад 30 постраждалих

У Галицькому районі міста пошкоджений будинок на площі Соборній, 3, де розташована пам’ятка архітектури національного значення

Кількість поранених внаслідок російської атаки на Львів перевищила 30 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький увечері 24 березня:

«На цю годину відомо про 32 постраждалих внаслідок денної атаки безпілотників по Львівщині».

Міський голова Андрій Садовий раніше повідомив про наслідки засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій щодо наслідків російської атаки на Львів. Зокрема, тоді було відомо про 26 поранених.

«Найважливіше, що ніхто не загинув!» – прокоментував він.

За даними міської влади, в Галицькому районі міста пошкоджений будинок на площі Соборній, 3, де розташована пам’ятка архітектури національного значення. Там постраждали 17 квартир.

«На вулиці Бандери пошкоджено 4 будинки – вибито 23 вікна. 6 квартир потребують відселення. 4 сімʼї вже тимчасово поселили в готелі», – повідомив Садовий.


У Сихівському районі пошкоджені 19 багатоквартирних будинків, понад 1 300 вікон вибитою. Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103, який зазнав двох влучань:

«Це 4 підʼїзди, 136 квартир, понад 350 мешканців. У будинку наразі немає газу та електропостачання».

Міський голова уточнив, що звернутися по допомогу та подати інформацію про пошкодження можна буде на виїзному засіданні ЦНАП завтра з 9 по 18 годину за адресою вулиця Трильовського, 12 (школа №98).

«Пошкоджено комунальний транспорт: вибито 30 вікон, 2 лобових, вирвано 5 люків. Попередні збитки – близько 650 тисяч гривень. Стан електроніки ще з’ясовують. Працюємо на місцях. Допомагаємо людям», – додав Садовий.

Раніше Садовий повідомляв, що щонайменше 22 людини постраждали внаслідок російської атаки на Львів 24 березня.

Голова ОВА Максим Козицький додав, що пошкодження у Львові зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Згодом міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував візит експертів ЮНЕСКО до України для «оцінки завданої шкоди російськими терористами».

Читайте також: Росія продовжує операцію проти української енергетики – Зеленський

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

«Атаковане серце Львова»: десятки поранених через атаку дронів РФ (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Атаковане серце Львова»: десятки поранених через атаку дронів РФ (фоторепортаж)

У Львові десятки поранених внаслідок російського обстрілу дронами вдень 24 березня.


