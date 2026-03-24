Наслідки атаки РФ на Львів: Козицький повідомив про понад 30 постраждалих

Кількість поранених внаслідок російської атаки на Львів перевищила 30 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький увечері 24 березня:

«На цю годину відомо про 32 постраждалих внаслідок денної атаки безпілотників по Львівщині».

Міський голова Андрій Садовий раніше повідомив про наслідки засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій щодо наслідків російської атаки на Львів. Зокрема, тоді було відомо про 26 поранених.

«Найважливіше, що ніхто не загинув!» – прокоментував він.

За даними міської влади, в Галицькому районі міста пошкоджений будинок на площі Соборній, 3, де розташована пам’ятка архітектури національного значення. Там постраждали 17 квартир.

«На вулиці Бандери пошкоджено 4 будинки – вибито 23 вікна. 6 квартир потребують відселення. 4 сімʼї вже тимчасово поселили в готелі», – повідомив Садовий.





У Сихівському районі пошкоджені 19 багатоквартирних будинків, понад 1 300 вікон вибитою. Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103, який зазнав двох влучань:

«Це 4 підʼїзди, 136 квартир, понад 350 мешканців. У будинку наразі немає газу та електропостачання».

Міський голова уточнив, що звернутися по допомогу та подати інформацію про пошкодження можна буде на виїзному засіданні ЦНАП завтра з 9 по 18 годину за адресою вулиця Трильовського, 12 (школа №98).

«Пошкоджено комунальний транспорт: вибито 30 вікон, 2 лобових, вирвано 5 люків. Попередні збитки – близько 650 тисяч гривень. Стан електроніки ще з’ясовують. Працюємо на місцях. Допомагаємо людям», – додав Садовий.

Раніше Садовий повідомляв, що щонайменше 22 людини постраждали внаслідок російської атаки на Львів 24 березня.

Голова ОВА Максим Козицький додав, що пошкодження у Львові зазнала памʼятка архітектури національного значення – Ансамбль Бернардинського монастиря. Згодом міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував візит експертів ЮНЕСКО до України для «оцінки завданої шкоди російськими терористами».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Атаковане серце Львова»: десятки поранених через атаку дронів РФ (фоторепортаж) У Львові десятки поранених внаслідок російського обстрілу дронами вдень 24 березня.
















