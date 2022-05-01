Генштаб ЗСУ: з боку військ РФ були спроби наступу на Ізюмському напрямку, без успіху і з втратами

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що на Ізюмському напрямку з боку військ РФ були спроби наступу, але вони зазнали втрат у особовому складі та техніці.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські військові намагалися встановити повний контроль над Рубіжним та Попасною, успіху не мали, також зазнали втрат.

Війська РФ безуспішно здійснювали штурмові дії в районі населених пунктів Озерне та Мар’їнка. Вони зазнали втрат в районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».