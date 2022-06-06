ЗСУ зупинили наступ Росії на Словʼянському напрямку – Міноборони

Українські війська зупинили наступ військ РФ на Слов'янському напрямку, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«На Слов'янському напрямку українські війська завдали поразки і відкинули сили противника, який після перегрупування наступав у напрямках Великої Комишувахи, Вернопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного», – сказав він під час брифінгу.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступальних дій в напрямку населеного пункту Слов’янськ.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.