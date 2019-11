«Розірви коло насильства» – у всіх районах Харкова провели флешмоб

<p>У рамках всеукраїнської акції «<a href="https://www.msp.gov.ua/news/17854.html" target="_blank">16 днів проти насильства</a>» у всіх районах Харкова відбувся одночасний флешмоб. Як передає кореспондент Радіо Свобода, активісти – переважно учні старших класів та студенти – у дев’яти районах міста одночасно о 14:00 вишиковувались у символічне коло, кілька хвилин скандуючи гасло акції «Розірви коло насильства».</p> <p>Як розповіли учасники акції, таким флешмобом хочуть привернути увагу суспільства до насильства, яке зазвичай має систематичний характер, а ті, хто потерпають, часто не звертаються по допомогу і навіть не вважають себе жертвами.</p> <p>Учасники флешмобу закликали містян не боятися говорити про проблему і не уникати допомоги.</p> <div class="tag_image tag_readalso floatEnlarge" contenteditable="false" mode="readalso|enlarge|30291028|small|floatEnlarge|"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /><span>ООН: одна з трьох жінок зазнає фізичного, сексуального насильства</span></div> <p>За даними Мінсоцполітики, щороку від домашнього насильства в Україні потерпає близько 100 тисяч людей, 90% з цього числа – жінки.</p> <p>За наведеними раніше<a href="https://www.radiosvoboda.org/a/28756601.html" target="_blank"> даними Фонду ООН у галузі народонаселення</a>, від насильства (фізичного і сексуального) в Україні щороку страждають 1,1 мільйона жінок.</p> <p>25 листопада – Міжнародний день проти насильства над жінками.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><br /> </p>