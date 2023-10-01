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НАТО підтримує Туреччину в боротьбі з тероризмом – Столтенберґ

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ рішуче засудив напад на МВС Туреччини в Анкарі.

«НАТО солідарний з Туреччиною в боротьбі з тероризмом», – заявив він 1 жовтня у твітері, побажавши двом пораненим поліцейським швидкого і повного одужання.

В Анкарі у неділю поблизу будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини пролунав потужний вибух. Влада заявила про теракт, і повідомила про двох нападників, один з яких себе підірвав, а іншого було знешкоджено. Під час пожежі двоє поліцейських зазнали легких поранень.

Вибух стався у день відкриття сесії парламенту після літніх канікул. Серед питань порядку денного парламенту було голосування щодо заявки Швеції на вступ до НАТО, повідомив державний мовник TRT.

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