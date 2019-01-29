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29 Січень 2019, Київ 10:42
Новини | Міжнародні

НАТО і Пентагон назвали обнадійливим прогрес у мирних переговорах із талібами

Єнс Столтенберґ висловив упевненість у тому, що бойовики не переможуть на полі бою, тому їм треба сісти за стіл переговорів

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Керівник НАТО і виконувач обов’язків голови Пентагону заявляють, що прогрес у переговорах із «Талібаном» щодо миру в Афганістані, які мають на меті припинити 17-річну війну в країні, є обнадійливим.

Виступаючи 28 січня у Вашингтоні, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив упевненість у тому, що бойовики «не переможуть на полі бою, тому їм треба сісти за стіл переговорів. І те, що ми бачимо зараз, прогрес і переговори з «Талібаном», є обнадійливим».

Виконувач обов’язків міністра оборони Патрік Шанахан погодився із цими словами.

Раніше спеціальний представник Сполучених Штатів із питань миру в Афганістані Залмай Халілзад заявив, що зміг досягти прогресу в шестиденних переговорах із представниками екстремістського угруповання «Талібан» у Катарі.

За словами Халілзада, досягти фінальних домовленостей наразі не вдалося, проте переговори невдовзі продовжаться.

«Зустрічі (із «Талібаном» – ред.) були більш продуктивними, ніж у минулому. Ми досягли значного прогресу щодо найбільш важливих питань», – написав спецпредставник.

Він також додав, що остаточні домовленості мають передбачати діалог між талібами та владою Афганістану, а також всеосяжне припинення вогню.

Речник «Талібану» Забінулла Муджагід, зі свого боку, заявив, що, хоча на зустрічах дійсно був помітний поступ, повідомлення про припинення вогню і переговори в Кабулі «неправдиві».

Речник екстремістського угруповання також додав, що, доки з Афганістану не буде виведений міжнародний військовий контингент, переговори з інших питань будуть заблоковані.

Вибух стався під час масового зібрання релігійних кліриків з нагоди дня народження пророка Мухаммада
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США намагаються влаштувати домовленість, що привела б до закінчення 17-річної війни між талібами і урядом Афганістану. Переговори йдуть важко, таліби відмовляються від прямих контактів із представниками уряду і мають США за посередника.

20 грудня 2018 року представник США офіційно заявив про наміри американського президента Дональда Трампа вивести в недалекому майбутньому з Афганістану не менше ніж п’ять тисяч військовослужбовців. Ця новина надійшла на наступний день після заяви Трампа про намір вивести дві тисячі військових із Сирії.

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