Міністри країн НАТО на зустрічі в Брюсселі обговорюють довгострокову підтримку Києва

Міністри оборони країн НАТО 15 лютого розпочали зустріч у Брюсселі, щоб обговорити продовження військової допомоги Україні і збільшення військових витрат у країнах-членах Альянсу.

Напередодні переговорів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив сподівання, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, в той час, як пакет військової допомоги на суму 95,34 мільярда доларів, який включає 61 мільярд доларів для Києва і який був схвалений Сенатом США, ще має пройти голосування в контрольованій республіканцями Палаті представників.

Українські сили кажуть, що запаси боєприпасів на полі бою скорочуються в той час, як вони намагаються відбити дедалі інтенсивніші атаки Росії на полі бою і ракетні й безпілотні удари по цивільному населенню й інфраструктурі.

«Ми вже бачимо вплив того факту, що США не змогли ухвалити рішення, але я очікую, що США зможуть його ухвалити, що Конгрес і Палата представників домовляться про продовження підтримки України», – сказав Столтенберґ журналістам.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву. За документ проголосували 70 сенаторів, проти були 29.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт, і залишається незрозумілим, коли і чи Палата представників візьметься за цей документ.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт. «Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Вже зараз ми бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати, а Путін продовжує мріяти про підкорення українського народу», – йдеться в заяві, яку оприлюднив Білий дім.

Якщо документ ухвалять, це дозволить негайно відновити поставки зброї і боєприпасів для українських сил, які були припинені з грудня.