Українські Військово-морські сили провели тренування з кораблями НАТО

Українські Військово-морські сили Збройних сил України провели тренування із кораблями Постійної морської протимінної групи НАТО номер 2, повідомило агентство Міністерства оборони «АрміяINFORM».

Мета тренування – відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії. Усі елементи навчання сплановано та відпрацьовано відповідно до стандартів та процедур Альянсу.

«У визначеному районі відпрацьовано тренування з протимінних дій у складі групи кораблів, передача вантажів на ходу, відбиття засобів повітряного нападу противника та проведено корабельно-бойове навчання з проводки за тралами. Крім того, відпрацьовано елементи тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства», – пише агентство.

Це другі тренування типу PASSEX за участю українських ВМС із кораблями Альянсу, які відбуваються задля підтримання безпеки в Чорноморському регіоні та вдосконалення навченості й взаємосумісності під час виконання спільних морських операцій (завдань) у складі багатонаціональних тактичних груп.