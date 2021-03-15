Посада голови місії України при НАТО є вакантною – Офіс президента

Посада голови місії України при НАТО станом на березень 2021 року є вакантною, повідомили в Офісі президента у відповідь на запит Радіо Свобода.

«На сьогодні (15 березня – ред.) посада голови місії України при НАТО є вакантною. Відповідно до пункту п’ятого частини першої статті 106 Конституції України, призначення голів дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях є дискреційним повноваженням президента України», – заявили в ОПУ.

12 березня в Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що розгляд кандидатури на посаду голови місії України при НАТО наразі триває.

В оприлюдненому 6 лютого інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кандидатура керівника місії України при НАТО внесена на розгляд президента України Володимира Зеленського, і опрацьовується Офісом президента.

Кулеба додав, що «системного, злонаміреного зволікання з призначенням посла при НАТО немає».

З 2019 року і до сьогодні виконувачем обов’язків голови місії України при НАТО є Георгій Толкачов. До цього, упродовж 2017-2019 років, посаду обіймав Вадим Пристайко.