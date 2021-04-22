У Нацполіції 300 електронних браслетів, 18 із них вийшли з ладу

На сьогодні в Національній поліції налічується 300 електронних браслетів. Про це Національна поліція повідомила Радіо Свобода у відповідь на запит.

«З наявних 300 одиниць тимчасових браслетів тимчасово вийшли з ладу та мають зауваження до роботи 18 одиниць. Щодо них здійснюється діагностика та відновлення роботи», – йдеться у відповіді на запит.

Наприкінці 2019 року Нацполіція закупила 300 одиниць однокомпонентного обладнання електронного контролю типу TDi4 виробництва компанії Attenti Electronic Monitoring ltd (Ізраїль).

Вартість кожного електронного браслета за результатами тендеру становила 31 264 гривні, повідомили в Нацполіції.

Наприкінці березня Печерський суд відправив під домашній арешт активіста Романа Ратушного через підозру у «хуліганстві із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень» після участі в акції під Офісом президента 20 березня.

Тоді він повідомляв, що правоохоронці вдягли йому електронного браслета для відстеження перебування вдома лише з третього разу. Перший був розряджений, його не вдалося зарядити. Другий був поламаний. Третій браслет вже був справний. Згодом арешт скасували, але браслет, за словами адвоката, досі на місці.

У 2018 році МВС повідомляло, що з 511 наявних у відомства електронних браслетів, 404 – поламані. Кожен з таких браслетів коштував при закупівлі 53 тисячі гривень. У 2019 відбулась нова закупівля, і з 2020 року правоохоронці використовують у роботі лише модель TDi4.