Новим членом Нацради з питань ТБ і радіомовлення став керівник каналу, що належить Ахметову

Членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за квотою Верховної Ради України 30 березня призначений Максим Онопрієнко, директор Запорізької незалежної телерадіокомпанії «ТВ-5», що належить комбінату «Запоріжсталь», основним власником якого є Рінат Ахметов.

Під час голосування у Верховній Раді за кандидатуру Максима Онопрієнка свої голоси віддали 233 народних депутати.

Максим Онопрієнко (1980 року народження) у медіасфері працює з 2002 року. У 2005го працював над проектами для телеканалів СТБ, ТРК «Україна», ICTV, 5 канал. Згодом займався незалежним кіновиробництвом. У 2013-2014 роках – виконавчий продюсер запорізького регіонального цифрового телеканалу ВПТВ (ПрАТ «Медіагруп Нові проекти»), який видання «Наші гроші» та Media Sapiens пов’язували з оточенням Артема Пшонки. З серпня 2014 року Максим Онопрієнко керував Запорізькою незалежною телерадіокомпанією «ТВ-5».

Відповідно до статті 4 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», регуляторний орган у сфері ЗМІ складається з восьми осіб. Четверо із них призначаються ­Верховною Радою України, іще четверо ­– президентом.