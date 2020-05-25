Нацрада просить телеканали пояснити їхню політику з виконання мовного законодавства

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення листами звернулася до керівників телерадіоорганізацій, що ведуть телевізійне мовлення, і просить пояснити їхню редакційну політику стосовно обов’язкової частки звучання в ефірі української мови.

Як йдеться в повідомленні Нацради від 25 травня, останній моніторинг регулятора засвідчив, що виконання встановлених законодавством вимог відбувається у мінімальному відсотковому співвідношенні.

«Регуляторний орган стурбований такою ситуацією і бачить потенційний ризик порушення чинних норм, а також ускладнень при виконанні їх у майбутньому після набрання чинності окремими положеннями закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», – йдеться в повідомленні.

На пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський, коментуючи питання мовних квот на телебаченні і радіо, які мають діяти згідно із законом про квоти і законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної», сказав, що «з квотами треба навести порядок».

«Залучити всі телевізійні канали, інші засоби масової інформації. Давайте сядемо, поговоримо ще раз питання квоти… Я думаю, що логіка є, але якісь деталі, дуже важливі, втрачені. А за ці деталі ми потім бачимо, що у нас є якась навіть несправедливість до людей, які не україномовні в Україні», – сказав Зеленський.

13 жовтня 2017 року в Україні набрав чинності закон про мовні квоти на телебаченні. Після завершення перехідного періоду закон встановив обов’язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах в обсязі 75%. Телерадіокомпанії місцевого мовлення повинні транслювати не менше від 60% ефіру українською мовою.

Із 16 липня 2024 року частка має зрости – до 90% для загальнонаціональних і регіональних телерадіоорганізацій і до 80% – для місцевих.