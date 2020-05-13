Науковці вимагають відновити в Росії меморіальні дошки вбитим полякам

Науковці Російської академії наук (РАН) написали відкритого листа, в якому вимагають відновити зняті в місті Твер меморіальні таблички, які нагадують про розстріл у 1940 році поляків та інших жертв НКВС. Лист опублікувала газета «Коммерсант».

Демонтаж знаків пам’яті місцева влада здійснила без публічного обговорення під вигаданим приводом, ідеться у зверненні. Особливий цинізм цього акту наруги над пам’яттю невинно вбитих додає те, що він був здійснений напередодні Дня перемоги, дня пам’яті і скорботи, наголошують науковці.

На думку авторів листа, такі дії влади є «очевидною спробою виправдати і забути злочини сталінського режиму, створити нову версію нашої історії, в якій для них немає місця». «Замовчування і спотворення історичних подій неприпустимо. Такі спроби не тільки руйнують історичну науку, а й згубні для всього суспільства, знищуючи його історичну пам’ять», ¬– вважають автори листа.

Вони вимагають відновити меморіальні дошки на колишньому місці, а також покарати винних у цьому злочині проти історичної пам’яті.

7 травня зі стіни будівлі Тверського медичного університету, де раніше розташовувалося місцеве відділення НКВС, зняли дві дошки в пам’ять про поляків, розстріляних тут із квітня до травня 1940 року у так званій «Катинській справі». 6 тисяч 295 розстріляних поляків поховані на меморіальному кладовищі «Мідне» в Тверській області.

Рішення про демонтаж меморіальних дошок ухвалила міська прокуратура, яка визначила, що архівні документи не підтверджують факт розстрілу польських військовополонених у будівлі НКВС.