У Росії розпочався суд над Навальним у новій кримінальній справі

У виправній колонії №2 у місті Покров Володимирської області Росії 15 лютого розпочався судовий розгляд нової кримінальної справи проти російського опозиціонера Олексія Навального. Його звинувачують у шахрайстві і неповазі до суду.

Попереднє виїзне засідання проводить Лефортовський суд Москви.

На слухання пропустили дружину опозиціонера Юлію Навальну, яка раніше зажадала цього публічно. Суд відбувається в актовому залі колонії. Туди пускають лише журналістів із блокнотом і ручкою. Телефони проносити заборонено.

Справу про шахрайство в особливо великому розмірі порушили проти Навального і його соратників у грудні 2020 року. За версією слідства, вони нібито витратили 356 мільйонів рублів пожертвувань, зібраних на роботу фондів опозиційного політика.

Справа про образу судді була порушена після розгляду справи про наклеп на ветерана Ігната Артеменка. Тоді під час процесу Навальний звинувачував суддю в упередженості й отримав понад десять зауважень.

Пізніше справу про шахрайство і про образу судді об’єднали в одну. Навальному загрожує до 10 років ув’язнення.

Рік тому опозиціонер Олексій Навальний повернувся до Москви з Німеччини, де кілька місяців лікувався і проходив реабілітацію після отруєння у Росії бойовою хімічною речовиною з групи «Новічок». З того часу він позбавлений волі: спочатку Навального заарештували, а потім суд відправив його до колонії у кримінальній справі від 2014 року.

Із середини березня Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №2 у Покрові Володимирської області Росії, де відбуває покарання у справі про шахрайство. Він, його прихильники і багато правозахисних організацій вважають кримінальну справу політичною.

Згідно з вироком, політик повинен вийти на свободу не пізніше ніж восени 2023 року. Проте проти нього порушили ще кілька кримінальних справ.