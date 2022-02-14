У Росії оголосили про менш як 3 мільйони рублів збитків у новій справі Навального. Раніше слідство заявляло про мільярд

У новій кримінальній справі про шахрайство з пожертвами, порушеній проти російського опозиційного політика Олексія Навального та його команди, збиток, нібито завданий діями опозиціонерів, становить 2,6 мільйона рублів. Спершу Слідчий комітет публікував дані про «вкрадений» мільярд. Про це повідомив найближчий соратник Навального Леонід Волков, посилаючись на матеріали справи.

За словами Волкова, за два з половиною роки група зі 141 слідчого не змогла довести мільярдних «розкрадань». Крім того, у матеріалах, які дійшли до суду - всього четверо потерпілих: двоє з них, як стверджує соратник Навального, «підставні», ще від двох свідчення були отримані шантажем. При цьому слідство провело тисячі допитів, поговоривши фактично з кожним великим жертводавцем на діяльність Навального.

Серед тих, кого Слідчий комітет визнав потерпілими - різнороб Олександр Кошелєв, який нібито переказав команді Навального понад мільйон рублів, пенсіонер із Ленінградської області Михайло Костенко, який є тестем колеги прокремлівського блогера Іллі Ремесла, підприємець Вʼячеслав Кузін, який, за його власними словами, перебуває під арештом, і підприємець Олександр Карнюхін, проти якого раніше була порушена кримінальна справа про несплату податків.

Із середини березня 2021 року Олексій Навальний перебуває у виправній колонії у Володимирській області. Він відбуває покарання у так званій справі «Ів Роше», яку ЄСПЛ визнав неправомірною. Згідно з вироком, політик має на свободу не пізніше осені 2023 року, проте російська влада завела порушила ще кілька кримінальних справ, за якими політику може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Навального судитимуть у колонії. Перше виїзне засідання суду призначене на 15 лютого.