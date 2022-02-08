Росія: Навальному загрожує ще 10 років за ґратами. Суд буде закритим

Лефортовський суд Москви 15 лютого проведе попереднє засідання у новій справі проти російського опозиціонера Олексія Навального, його звинувачують у шахрайстві та неповазі до суду. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на пресслужбу суду.

За словами соратника Навального Івана Жданова, засідання суду буде виїзним у колонії, де перебуває політик. У картці справи також зазначено, що засідання буде виїзним. Про це ж у твітері написала і речниця Навального Кіра Ярмиш.

Справа про шахрайство була порушена наприкінці 2020 року. У Слідчому комітеті РФ тоді заявили, що Навальний витратив на особисті цілі 356 мільйонів рублів, перераховані до різних фондів, зокрема до «Фонду боротьби з корупцією».

Справа про неповагу до суду зʼявилася після процесу над Навальним за звинуваченням у наклепі на ветерана. Справу порушили наприкінці травня 2021 року. Пізніше справи про шахрайство та неповагу до суду обʼєднали в одне провадження.

За словами адвоката політика Ольги Михайлової, Навальному загрожує до 10 років ув'язнення. Вона не виключила, що слідство може висунути політику нові звинувачення в рамках тієї самої справи. Речниця Навального Кіра Ярмиш припускає, що може йтися навіть про 15-річне увʼязнення.

Навальний із лютого 2021 року перебуває в колонії після того, як йому замінили умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний.