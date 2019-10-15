У прихильників Навального в 30 регіонах Росії проходять обшуки

У Слідчому комітеті Росії заявили, що в 30 регіонах країни в штабах і за місцем проживання співробітників Фонду боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального проходять обшуки.

Кількох співробітників викликали для допиту у кримінальній справі про «здійсненні фінансових операцій із грошовими коштами, свідомо придбаними іншими особами злочинним шляхом», йдеться в повідомленні на сайті СК.

Співробітники офісу ФБК у Москві опублікували відео початку обшуків.

Раніше правозахисний портал «ОВД-Инфо» повідомляв про обшуки з посиланням на власні джерела і пости в соцмережах.

Обшуки проходять у волонтерів, нинішніх і колишніх співробітників штабів Навального в Уфі, Самарі, Саратові, Єкатеринбурзі, Челябінську, Краснодарі й інших містах.

Міністерство юстиції Росії внесло Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Навального до реєстру «іноземних агентів». Виконувач обов’язків директора департаменту у справах некомерційних організацій Мін’юсту Росії Володимир Титов пізніше заявив, що рішення внести ФБК до цього переліку «ніяк не пов’язане з розслідуванням щодо каналів фінансування фонду», а було ухвалене Головним управлінням Міністерства юстиції по Москві «за підсумками публікацій в ЗМІ».

На початку серпня 2019 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно Фонду боротьби з корупцією, звинувативши його співробітників у відмиванні грошей.

Слідчі стверджують, що з 2016-го по кінець 2018 року співробітники ФБК нібито відмили «велику суму грошей в рублях й іноземній валюті, які свідомо для них були придбані злочинним шляхом».

Скільки грошей було відмито, досі невідомо. У заяві СК було сказано «до одного мільярда рублів», але в ордерах на обшук, які слідчі пред’являли на місці, значаться 75 мільйонів рублів.

У самому ФБК звинувачення у відмиванні грошей заперечували і пов’язували обшуки з політичними причинами, а саме з розслідуваннями фонду щодо корумпованих чиновників і співробітників силових структур.