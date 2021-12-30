Військові кораблі України та Франції провели навчання у Чорному морі

Десантний корабель «Юрій Олефіренко» військово-морських сил України та фрегат ВМС Франції Auvergne провели тренування типу PASSEX в Чорному морі, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Ці навчання відбулися на тлі повідомлень про зосередження значних сил російської армії біля українських кордонів та в окупованому Криму.

Під час тренування, йдеться в повідомленні, було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, здійснення зв’язку та надання допомоги аварійному кораблю. Метою навчання було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні та вдосконалення взаємосумісності кораблів у відповідності до стандартів НАТО.

Навчання PASSEX полягають у підтримці взаємодії кораблів українських ВМС з кораблями країн-учасниць НАТО.

Цього тижня Росія влаштувала на території окупованого Криму чергові військові навчання – російські підрозділи зв’язку та радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту Росії провели «двостороннє навчання щодо протиборства один одному в польових умовах», повідомила пресслужба Південного військового округу Міноборони Росії.