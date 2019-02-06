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06 Лютий 2019, Київ 21:11
Новини | Події

Азовське море: українські прикордонники та катери МВС відпрацювали відбиття ворожого нападу

У Азовському морі пройшли навчання з відбиття ворожого нападу

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В Азовському морі українські морські прикордонники спільно з іншими силами операції Об'єднаних сил відпрацювали навчальні маневри з відбиття ворожого нападу. Про це повідомила 6 лютого прес-служба МВС.

За легендою навчань, судно-порушник, ігноруючи запити та законні вимоги корабля Морської охорони та катерів ВМС ЗСУ, здійснювало небезпечні маневри на великій швидкості та намагалося наблизитися до берега для імовірної висадки диверсійної групи.

Навчання пройшли в Азовському морі
Навчання пройшли в Азовському морі

«У ході проведення навчальної операції під керівництвом командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, спільними зусиллями кораблів Морської охорони, катерів ВМС ЗСУ, за підтримки артилерії з берега та авіації судно-порушник зупинено та заблоковано у визначеному районі, висадку диверсійних груп не допущено», – мовиться у повідомленні.

Як зазначив командир корабля Морської охорони «Донбас» капітан 3 рангу Дмитро Глушак, подібні навчання дозволяють додатково перевірити «злагодженість всіх взаємодіючих сил та бути завжди напоготові до реагування на розвиток подій у зоні відповідальності».

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