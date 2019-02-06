Азовське море: українські прикордонники та катери МВС відпрацювали відбиття ворожого нападу

В Азовському морі українські морські прикордонники спільно з іншими силами операції Об'єднаних сил відпрацювали навчальні маневри з відбиття ворожого нападу. Про це повідомила 6 лютого прес-служба МВС.

За легендою навчань, судно-порушник, ігноруючи запити та законні вимоги корабля Морської охорони та катерів ВМС ЗСУ, здійснювало небезпечні маневри на великій швидкості та намагалося наблизитися до берега для імовірної висадки диверсійної групи.

«У ході проведення навчальної операції під керівництвом командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, спільними зусиллями кораблів Морської охорони, катерів ВМС ЗСУ, за підтримки артилерії з берега та авіації судно-порушник зупинено та заблоковано у визначеному районі, висадку диверсійних груп не допущено», – мовиться у повідомленні.

Як зазначив командир корабля Морської охорони «Донбас» капітан 3 рангу Дмитро Глушак, подібні навчання дозволяють додатково перевірити «злагодженість всіх взаємодіючих сил та бути завжди напоготові до реагування на розвиток подій у зоні відповідальності».