В зоні ООС українські військові провели танкові маневри

В зоні ООС проведи планові заняття з бойової підготовки, в ході яких відпрацьовувалися спільні дії танкових та механізованих підрозділів. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що у навчаннях приймали участь представники командування частині та підрозділів, які виконують бойові завдання в районі ООС.

За легендою навчань, «противник» прорвав оборону піхоти й почав наступ.

«Танковий взвод у складі трьох танків виїхав до місця зосередження для відбиття нападу. За визначеною командою підрозділ вийшов на вогневий рубіж, відбив умовну ворожу атаку й здійснив контратаку на противника. Знищивши ворожу техніку та захопивши вигідний рубіж, танковий взвод забезпечив закріплення на ньому механізованих підрозділів», – мовиться у повідомленні.

Під час маневрів військові також відпрацьовували дії підрозділів в обороні та наступі з відпрацюванням елементів інженерного обладнання позицій, переміщень і зміни позицій, евакуації поранених та пошкодженої техніки з поля бою.