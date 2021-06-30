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На Донбасі від початку доби зафіксували 3 обстріли – штаб ООС

За даними пресцентру, бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає

Від початку доби 30 червня підтримувані Росією бойовики здійснили три порушення режиму припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Неподалік від Золотого-4 бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети, поблизу Новоселівки – відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, біля Новгородського – здійснили обстріл українських позицій із мінометів 82-го калібру, йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру, бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Минулої доби зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» звинуватило ЗСУ в обстрілі околиць Горлівки вранці 30 червня, в угрупованні «ЛНР» даних про обстріли не наводять.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

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