На Донбасі від початку доби зафіксували 3 обстріли – штаб ООС

Від початку доби 30 червня підтримувані Росією бойовики здійснили три порушення режиму припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Неподалік від Золотого-4 бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети, поблизу Новоселівки – відкрили вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, біля Новгородського – здійснили обстріл українських позицій із мінометів 82-го калібру, йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру, бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Минулої доби зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» звинуватило ЗСУ в обстрілі околиць Горлівки вранці 30 червня, в угрупованні «ЛНР» даних про обстріли не наводять.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.