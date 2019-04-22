Постраждалого через обстріл активіста з Кам’янського доправили в обласну лікарню, стан тяжкий

Стан пораненого активіста 33-річного Євгена Найди з Кам’янського важкий, але стабільний. Про це в понеділок Радіо Свобода повідомив головний лікар лікарні швидкої допомоги Кам’янського Ростислав Винар.

За його даними, у понеділок постраждалого перевели з Кам’янського, де його прооперували, до обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

«Можу сказати, що поранення важке, вогнепальне. Поранення кінцівок», – зазначив Винар.

20 квітня у центрі Кам’янського сталась стрілянина, внаслідок якої постраждало троє людей, серед яких, за даними джерел Радіо Свобода, був 33-річний активіст Євген Найда. У понеділок поліція повідомила, що нападників уже затримали й тримають під вартою. Їм інкримінують статтю 15 та статтю 115 Кримінального кодексу – замах на вбивство.

За даними поліції, нападники цілили в 33-річного чоловіка. Постраждали також двоє випадкових перехожих – чоловік і жінка.

Євген Найда відомий як громадський активіст. У 2015 році балотувався на посаду мера Кам’янського від партії «УКРОП».