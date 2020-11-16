У Запоріжжі почався суд над активістами, яких підозрюють у пошкодженні агітнаметів ОПЗЖ

16 листопада Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя почав розгляд справи щодо двох активістів, затримання яких за підозрою у пошкодженні агітнаметів ОПЗЖ у серпні цього року спричинило акції протесту у місті.

В ході засідання захисники підозрюваних звернулися до суду з клопотанням по закриття провадження через порушення термінів досудового розслідування. Суддя відхилив це клопотання та призначив основний розгляд справи на 25 листопада. Інші клопотання захисників та прокурора під час засідання не розглядалися. Наразі захисники розглядають можливість апеляційної скарги.

«Чому ми не погоджуємося з таки рішенням? Бо суд повинний був з’ясувати нашу думку, захисників, учасників провадження: а чи можна взагалі цей обвинувальний акт призначати. Ми глибко впевнені, що не можна. Він абсолютно дефектний: в ньому дуже багато змістових, суттєвих помилок. Наприклад, не вказано місце кримінального праворушення – просто зазначено, що це було на зупинці «вулиця Миру». Встановити чітко де, яка зупинка «Миру», бо їх багато, нема можливості. Відсутність цих даних та інших не дає нам як захисникам належним чином захищати своїх клієнтів, тому що не можливо встановити ані місця, ані мотив кримінального праворушення», – розповів захисник обвинувачуваних Станіслав Гришин.

Підтримати обвинувачуваних до суду прийшло близько десятка запорізьких активістів, які розгорнули перед судом плакати з написами «Свободу патріотам» та інші. У самому судовому засіданні вони не брали участь: через випадки захворювання на COVID-19 на засідання були допущені лише сторони справи та представники медіа.

Розгляд справи щодо двох інших активістів, обвинувачуваних у пошкоджені агітнаметів ОПЗЖ у серпні цього року, призначено на 2 грудня у Хортицькому районному суді Запоріжжя.

«Сьогодні зайшла як захисник Олександри та Дмитра в це провадження, і побачила, що обвинувальні акти написані з одного центру, можливо однією особою, оскільки вони містять однакові навіть розташування абзаци лише з заміною прізвищ, місця події і дати. Все інше тотожне. І сторона захисту лишає за собою право звернутися до фахівців за лінгвістичною експертизою хто в кого списав: чи-то Хортицький відділ поліції в Орджонікідзевського чи навпаки. Такі дії взагалі не передбачені законодавством, і це вже є якісь ознаки злочину, зловживання службовим становищем. Коли слідчий є незалежним, як записано в КПК, то виникає дуже багато питань до дій як слідчих та прокурорів», – повідомила після судового засідання інший захисник обвинувачених Олена Яркіна, яка представляє підозрюваних у пошкодженні наметів ОПЗЖ в двох судах.

30 серпня у Запоріжжі активісти та ветерани війни на Донбасі пікетували Хортицький та Орджонікідзевський районні суди міста, де обирався запобіжний захід 4 запорожцям, обвинувачуваним у пошкодженні агітаційних наметів ОПЗЖ. На їх думку, затримання поліцією активістів та тримання їх до обрання у суді запобіжного заходу в ізоляторі тимчасового тримання було політично-мотивованим.

28 серпня у Головному управлінні Національної поліції у Запорізькій області повідомили про затримання чотирьох людей через пошкодження агітаційних палаток однієї з партій. Затриманим інкримінували хуліганство. Намети, якої політичної сили, було пошкоджено у поліції не розголошували. У поліції тоді наголошували на тому, що відомство є політично нейтральним.