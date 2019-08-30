Зеленський пропонує Раді підпорядкувати Нацгвардію президенту

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді вивести Національну гвардію із системи МВС та підпорядкувати її главі держави. Про це мовиться у законопроєкті №1007 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України», опублікованому на сайті Верховної Ради.

«Проєкт закону розроблено з метою унормування, спрямування та координації діяльності Національної гвардії України, забезпечення реалізації державної політики у цій сфері, політичних та стратегічних цілей, принципів і напрямів її розвитку», – йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема законодавчий акт пропонує вилучити із закону «Про Національну гвардію України» положення про те, що НГУ входить до системи МВС.

Законопроєкт містить пункт про те, що діяльність Нацгвардії спрямовується президентом через командувача НГУ, який здійснює безпосереднє керівництво Національною гвардією.

Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями і діяльність якої спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.