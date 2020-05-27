Ексголова НАЗК Корчак про закриту справу: жодне засідання не переносили за моїм клопотанням

Колишня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталя Корчак у коментарі Радіо Свобода заявила, що жодне судове засідання в справі про недостовірне декларування не переносили за її клопотанням.

«Починаючи із грудня 2019-го, почалися слухання у суді і жодне засідання не переносилося за моїм клопотанням. А те, що строки для притягнення до відповідальності закінчилися, об’єктивна реальність», – заявила Корчак у листуванні з кореспондентом Радіо Свобода.

За її словами, питання потрібно ставити Національному антикорупційному бюро України.

«Купа папірців і опитаних свідків ні про що. Наразі це наша дійсність, люди пам’ятають про вилитий бруд і не задаються питанням: а чи застосовуються заходи впливу щодо тих детективів, які з порушенням вимог закону збирають докази або ж довільно щось трактують доказом? Принцип належності і допустимості доказів ще ніхто не скасовував», – зазначила Корчак.

Колишня очільниця НАЗК у коментарі Радіо Свобода заявила, що провадження «було надуманим і штучно сфабрикованим» директором Національного антикорупційне бюро України Артемом Ситником.

Радіо Свобода підготувало інформаційні запити на адресу Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням пояснити свою позицію в провадженні щодо Корчак.

26 травня Вищий антикорупційний суд повідомив, що закрив кримінальне провадження за обвинуваченням Корчак у недостовірному декларуванні інформації у зв’язку із закінченням строків давності. У суді заявили, що строки притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися у квітні 2020 року.

Корчак звернулася до суду з клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності 22 травня.

Провадження про незадекларовані статки колишньої голови НАЗК передали до суду в листопаді 2019 року.

За місяць до цього їй повідомили підозру через те, що в 2016 році близька до неї особа придбала автомобіль за 544,39 тисячі гривень, але постійно користувалися ним чиновниця та її чоловік. Слідчі наполягають, що ці дані мали бути відображені у декларації.

Наталя Корчак очолювала Національне агентсво України з питань запобігання корупції у період з 2016 до 2018 року.