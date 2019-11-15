НАЗК хоче внести керівництво Офісу президента до списку посад із високим корупційним ризиком

Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує внести до Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків посади голови Офісу президента, його першого заступника і заступників. Про це НАЗК повідомила 15 листопада.

«Національне агентство з питань запобігання корупції подало на державну реєстрацію до Міністерства юстиції наказ щодо змін до Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. До переліку посад з високим корупційним ризиком, окрім посади керівника Офісу президента України, Національне агентство пропонує також віднести посади першого заступника та заступника керівника Офісу Президента», – йдеться в повідомленні Агентства.

Згідно з рішенням НАЗК від 2016 року, посадами із високим або підвищеним корупційним ризиком вже були голова Адміністрації президента (Офісу президента до перейменування) та його заступники.

Також у цьому переліку:

керівники та заступники керівників структурних підрозділів Національного банку

керівники та заступники керівників самостійних структурних підрозділів територіальних управлінь Державної судової адміністрації

керівники та заступники керівників державних підприємств, установ, організацій, де призначення регулюються державними органами

посадовці, призначені держорганами із всеукраїнською юрисдикцією

посадовці в органах місцевого самоврядування

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