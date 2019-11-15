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15 листопада 2019, Київ 15:47
Новини | Політика

НАЗК хоче внести керівництво Офісу президента до списку посад із високим корупційним ризиком

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і голова Офісу президента Андрій Богдан під час першої сесії Верховної Ради 9-го скликання. Київ, 29 серпня 2019 року

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Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує внести до Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків посади голови Офісу президента, його першого заступника і заступників. Про це НАЗК повідомила 15 листопада.

«Національне агентство з питань запобігання корупції подало на державну реєстрацію до Міністерства юстиції наказ щодо змін до Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. До переліку посад з високим корупційним ризиком, окрім посади керівника Офісу президента України, Національне агентство пропонує також віднести посади першого заступника та заступника керівника Офісу Президента», – йдеться в повідомленні Агентства.

Згідно з рішенням НАЗК від 2016 року, посадами із високим або підвищеним корупційним ризиком вже були голова Адміністрації президента (Офісу президента до перейменування) та його заступники.

Також у цьому переліку:

  • керівники та заступники керівників структурних підрозділів Національного банку
  • керівники та заступники керівників самостійних структурних підрозділів територіальних управлінь Державної судової адміністрації
  • керівники та заступники керівників державних підприємств, установ, організацій, де призначення регулюються державними органами
  • посадовці, призначені держорганами із всеукраїнською юрисдикцією
  • посадовці в органах місцевого самоврядування

Президент України Володимир Зеленський реорганізував Адміністрацію президента в Офіс президента 20 червня 2019 року.

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