НАЗК хоче внести керівництво Офісу президента до списку посад із високим корупційним ризиком

Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує внести до Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків посади голови Офісу президента, його першого заступника і заступників. Про це НАЗК повідомила 15 листопада.
«Національне агентство з питань запобігання корупції подало на державну реєстрацію до Міністерства юстиції наказ щодо змін до Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. До переліку посад з високим корупційним ризиком, окрім посади керівника Офісу президента України, Національне агентство пропонує також віднести посади першого заступника та заступника керівника Офісу Президента», – йдеться в повідомленні Агентства.
Згідно з рішенням НАЗК від 2016 року, посадами із високим або підвищеним корупційним ризиком вже були голова Адміністрації президента (Офісу президента до перейменування) та його заступники.
Також у цьому переліку:
- керівники та заступники керівників структурних підрозділів Національного банку
- керівники та заступники керівників самостійних структурних підрозділів територіальних управлінь Державної судової адміністрації
- керівники та заступники керівників державних підприємств, установ, організацій, де призначення регулюються державними органами
- посадовці, призначені держорганами із всеукраїнською юрисдикцією
- посадовці в органах місцевого самоврядування
Президент України Володимир Зеленський реорганізував Адміністрацію президента в Офіс президента 20 червня 2019 року.
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