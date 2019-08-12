НБУ знизив довідковий курс гривні на 8 копійок

Довідковий курс гривні до долара станом на 12 годину дня 12 серпня становить 25,15 гривні за даними Національного банку.

Водночас 9 серпня довідковий курс становив 25,07 копійок. Таким чином, за цим показником гривня ослабла на 8 копійок.

За даними сайту «Мінфін», торги на міжбанківському ринку 12 серпня почалися з позначки 25,23 гривні за долар при купівлі, станом на 12 годину цей показник становить 25,14 гривні.

Водночас офіційний курс гривні порівняно з п’ятницею зміцнився на 22 копійки.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.