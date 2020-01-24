НБУ посилив гривню щодо долара на 19 копійок

Національний банк України встановив на 27 січня курс 24 гривні 33 копійки за долар, посиливши національну валюту одразу на 19 копійок порівняно з курсом на 24 січня.

На українському міжбанківському валютному ринку динаміка була іншою – майже впродовж усієї сесії котирування долара зростали, але в другій половині дня це переважно відбувалося на мінімальних обсягах, які регулятор не бере до уваги. За даними Finance.ua, торги закрилися на рівні 24 гривні 44–48 копійок за долар.

«Частина продавців і спекулянтів намагається максимально розігріти котирування. Основною причиною цих чергових дисбалансів став НБУ і подальші дії місцевих покупців та продавців. На початку сесії регулятор купував долар через Matching. Купив близько 50 млн доларів, чим відкачав з ринку пропозицію», – так описують ситуацію в розпал торгів фахівці сайту «Мінфін».

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Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.