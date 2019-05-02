НБУ збільшує купівлю валюти на міжбанку до 20 мільйонів доларів на день

Національний банк повідомляє, що збільшив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку у другому та третьому кварталах 2019 року (тобто з квітня по вересень) до 20 мільйонів доларів на день.

Це, за заявою регулятора, на 5 мільйонів більше, ніж передбачали поточні норми, чинні з лютого 2019 року. У Нацбанку розраховують, що такі обсяги викупленої валюти не вплинуть істотно на міжбанківський курс.

«З початку року обсяги торгів на міжбанківському валютному ринку на тлі валютної лібералізації і зняття низки обмежень для бізнесу зросли майже на 40%. Це дає змогу Національному банку також збільшувати обсяги купівлі валюти, відчутно не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними економічними чинниками», – пояснюють у центробанку.

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НБУ, за власними даними, з січня по квітень 2019 року викупив на міжбанку близько 900 мільйонів доларів. При цьому офіційний курс валют станом на 2 травня становить 26,49 гривень за долар.

«Встановлення кількісних індикаторів для щоденних інтервенцій є важливим елементом режиму плаваючого обмінного курсу. За цього режиму НБУ не підтримує жодного значення обмінного курсу, а присутність НБУ на валютному ринку зумовлюється необхідністю накопичувати міжнародні резерви, згладжувати функціонування валютного ринку та підтримувати трансмісію ключової процентної ставки», – пояснюють у НБУ.

За даними Державної служби статистики, обсяг офіційних міжнародних резервів України у березні 2019 року складав 20,6 доларів США.