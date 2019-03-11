НБУ посилив гривню до долара на 9 копійок

Національний банк України встановив на 11 березня курс 26 гривень 39 копійок за долар. Це на дев'ять копійок менше, ніж встановлений на 7 березня курс.
Національний банк України 7 березня відзначив, що «курс гривні під впливом ринкових факторів зміцнюється упродовж останніх тижнів», і назвав причини такої тенденції.
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Зараз гривня щодо долара перебуває на рівні липня 2018 року. Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року.
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