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11 Березень 2019, Київ 11:10
Новини | Економіка

НБУ посилив гривню до долара на 9 копійок

Національний банк України 7 березня відзначив, що «курс гривні під впливом ринкових факторів зміцнюється упродовж останніх тижнів»

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Національний банк України встановив на 11 березня курс 26 гривень 39 копійок за долар. Це на дев'ять копійок менше, ніж встановлений на 7 березня курс.

Національний банк України 7 березня відзначив, що «курс гривні під впливом ринкових факторів зміцнюється упродовж останніх тижнів», і назвав причини такої тенденції.

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Зараз гривня щодо долара перебуває на рівні липня 2018 року. Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року.

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